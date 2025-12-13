Witkoff do të takohet me Zelenskyn për bisedimet e fundit rreth luftës në Ukrainë, pjesëmarrës edhe disa liderë europianë
I dërguari i Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, do të udhëtojë për në Gjermani këtë fundjavë për t’u takuar me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëheqësit europianë për raundin e fundit të bisedimeve të nivelit të lartë për t’i dhënë fund luftës.
Steve Witkoff, i cili ka udhëhequr përpjekjet e Shtëpisë së Bardhë për të ndërmjetësuar midis Ukrainës dhe Rusisë, do të diskutojë versionin e fundit të marrëveshjes së propozuar të paqes në Berlin, shkruan BBC.
Administrata Trump po shtyn që një marrëveshje të jetë në fuqi deri në Krishtlindje dhe ka mbajtur disa raunde bisedimesh me përfaqësues ukrainas dhe rusë në javët e fundit, megjithëse ka pasur pak shenja se përparim është afër.
Ende nuk është konfirmuar se cilët udhëheqës europianë do të marrin pjesë në bisedimet e Berlinit.
The Wall Street Journal, e cila raportoi i pari detajet e takimit, tha se Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Sir Keir Starmer, Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Kancelari gjerman Friedrich Merz do të marrin pjesë të tre.
Konfirmimi i takimit Witkoff-Zelensky vjen disa ditë pasi Ukraina i dha SHBA-së versionin e saj të rishikuar të një plani paqeje prej 20 pikash, versioni i fundit i një propozimi që doli për herë të parë në fund të nëntorit dhe ka shkaktuar një fluks aktiviteti diplomatik.
Fati i territorit në Ukrainën lindore mbetet një nga temat më të vështira në negociata, me Kievin që refuzon të lëshojë tokën që është pushtuar në mënyrë të paligjshme, dhe Moskën që përsërit qëllimin e saj për ta marrë rajonin e Donbasit plotësisht me forcë nëse Ukraina nuk tërhiqet.
Zelensky ka reaguar me skepticizëm ndaj propozimit të fundit të Shtëpisë së Bardhë për zgjidhjen e çështjes territoriale, që është që ushtria e Ukrainës të tërhiqet nga rajoni dhe ai të shndërrohet në një “zonë të veçantë ekonomike”.