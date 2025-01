William Walker me dedikim personal për Bedri Hamzën, tregon respekt për vizionin e tij për një jetë më të mirë

Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, ka takuar sot ambasadorin William Walker.

Hamza dhe Walket i kanë kujtuar çastet vendimtare të historisë së Kosovës, kanë biseduar për aleancën me SHBA-në dhe për mënyrat sesi qeveria ime do ta forcojë aleancën me Perëndimin.

“Një kafe me ambasadorin William Walker, heroin e lirisë sonë, zëri i të cilit na dha shpresë dhe i hapi rrugë intervenimit të NATO-s. I kujtuam çastet vendimtare të historisë së Kosovës, biseduam për aleancën me SHBA-në dhe për mënyrat sesi qeveria ime do ta forcojë aleancën me Perëndimin. Ambasadorin Walker e ftova që të jetë observues i drejtpërdrejtë i festivalit tonë të demokracisë në këto zgjedhje nacionale, të cilat doemos do ta bëjnë Kosovën ma të mirë”, ka shkruar Hamza.

Në fotografitë e publikuara nga Hamza shihet edhe një dedikim personal i Walkerit për Hamzën.

“I dashuri Bedri,

Me ngrohtësinë dhe respektin tim më të thellë për vizionin tuaj për një jetë më të mirë për të gjithë kosovarët…”, ka shkruar Walker.