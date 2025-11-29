Whittaker e rrëzon me nokaut sekondat e para, Gavazi humb titullin “WBC Silver”
Sport
Boksieri shqiptar Benjamin Gavazi ka dalë i mundur në duelin për titullin “WBC Silver”, pasi kampioni britanik Ben Whittaker e mposhti me nokaut të shpejtë që në sekondat e para të përballjes.
Me këtë fitore të lehtë, Whittaker e konfirmoi edhe një herë dominimin e tij në këtë kategori, ndërsa Gavazi u detyrua të largohej nga ringu pa arritur objektivin e madh – të rrëmbente titullin botëror.
Për Gavazin, kjo humbje shënon të dytën në karrierën profesionale, ku deri më tani ka regjistruar 19 fitore, prej tyre 13 me nokaut./lajmi.net/
THE SURGEON GETS THE KO IN ROUND 1 😤⚔️🔥#WhittakerGavazi | Live NOW on DAZN ◾ pic.twitter.com/0YfmiPwJv3
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 29, 2025