Whittaker e rrëzon me nokaut sekondat e para, Gavazi humb titullin “WBC Silver”

Sport

29/11/2025 23:29

Boksieri shqiptar Benjamin Gavazi ka dalë i mundur në duelin për titullin “WBC Silver”, pasi kampioni britanik Ben Whittaker e mposhti me nokaut të shpejtë që në sekondat e para të përballjes.

Me këtë fitore të lehtë, Whittaker e konfirmoi edhe një herë dominimin e tij në këtë kategori, ndërsa Gavazi u detyrua të largohej nga ringu pa arritur objektivin e madh – të rrëmbente titullin botëror.

Për Gavazin, kjo humbje shënon të dytën në karrierën profesionale, ku deri më tani ka regjistruar 19 fitore, prej tyre 13 me nokaut./lajmi.net/

