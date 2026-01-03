VV e para, AAK e dyta, këto janë rezultatet e votave me postë deri më tani

03/01/2026 23:08

Janë numëruar mbi 16 për qind e votave me postë.

Nga rezultatet e procesuara deri më tani, VV është e para me 62.03%, transmeton lajmi.net

Këto janë rezultatet deri tani, pasi janë numëruar mbi 16 për qind:

  1. Lëvizja VETËVENDOSJE! 62.03% – 2,419 Vota
  2. AAK – ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 14.49% – 565 Vota
  3. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK 12.08% – 471 Vota
  4. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK – 9.69% – 378 Vota ./lajmi.net/

