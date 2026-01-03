VV e para, AAK e dyta, këto janë rezultatet e votave me postë deri më tani
Janë numëruar mbi 16 për qind e votave me postë. Nga rezultatet e procesuara deri më tani, VV është e para me 62.03%, transmeton lajmi.net Këto janë rezultatet deri tani, pasi janë numëruar mbi 16 për qind: Lëvizja VETËVENDOSJE! 62.03% – 2,419 Vota AAK – ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 14.49% – 565 Vota LIDHJA…
Lajme
Janë numëruar mbi 16 për qind e votave me postë.
Nga rezultatet e procesuara deri më tani, VV është e para me 62.03%, transmeton lajmi.net
Këto janë rezultatet deri tani, pasi janë numëruar mbi 16 për qind:
- Lëvizja VETËVENDOSJE! 62.03% – 2,419 Vota
- AAK – ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 14.49% – 565 Vota
- LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK 12.08% – 471 Vota
- PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK – 9.69% – 378 Vota ./lajmi.net/