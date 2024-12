Vullneti dhe Rovena diskutojnë nëse lind apo bëhesh gay Rovena dhe Vullneti kanë diskutuar lidhur me orientimin seksual. “Seksualiteti ekziston, tërheqja mes seksit të kundërt dhe të njëjtë ekziston, ajo është prezente. Nuk ka një tërheqje e cila mundet me u lind, e tjetra me u bë”, tha Vullneti. Tutje, Rovena ka shpjeguar se si e sheh feja këtë çështje. “Feja nuk shpjegon dëshirën…