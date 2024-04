Vuçiq i mundur para O’Brien: Detyrimi im është që kur të humbasim në KiE kur të ndodhë kjo, të ngremë kokën dhe të luftojmë Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka folur me tone disfatiste para Ndihmëssekretarit amerikan të shtetit James O’Brien. Gjatë konferencës për media me të është ankuar ndaj Kosovës se ka imponuar “gjëra të reja në dëm të popullit serb” dhe se për këtë “do të shpërblehet me anëtarësim në Këshill të Europës”. Ai ka thënë se…