Vritet në Greqi një tifoz 20 vjeçar

14/03/2026 22:34

Një ndeshje e ligës greke të basketbollit midis PAOK dhe Aris është shtyrë pas vrasjes së një tifozi 20-vjeçar të PAOK në Selanik, raportuan mediat greke.

PAOK njoftoi se ndeshja e raundit të 21-të të Ligës së Basketbollit Greke, e cila ishte planifikuar të luhej të shtunën, më 14 mars, nuk do të zhvillohet siç ishte planifikuar. Data e re e ndeshjes do të njoftohet në një datë të mëvonshme.

Klubi konfirmoi gjithashtu se të gjitha biletat e blera tashmë do të jenë të vlefshme për ndeshjen e shtyrë.

Sipas mediave greke, një tifoz 23-vjeçar i Arisit po përballet me akuza për vrasje me paramendim.

Prokuroria e ka akuzuar atë për vepra të shumta penale, duke përfshirë vrasje me dashje, armëmbajtje pa leje dhe përdorim të armëve.

I dyshuari, së bashku me avokatin e tij, u dorëzuan në selinë e policisë në Selanik.

