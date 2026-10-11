Vrasja në Gjilan, dyshohet se babai privoi nga jeta të birin
Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në Gjilan. Këtë shkurtimisht e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë në këtë rajon, Ismet Hashani ndërsa nuk ka dhënë detaje të tjera. Në media po raportohet se babai ka vrarë djalin e tij. Lajmi.net është në pritje të një konfirmimi zyrtar nga Policia. /Lajmi.net/
Lajme
Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në Gjilan.
Këtë shkurtimisht e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë në këtë rajon, Ismet Hashani ndërsa nuk ka dhënë detaje të tjera.
Në media po raportohet se babai ka vrarë djalin e tij.
Lajmi.net është në pritje të një konfirmimi zyrtar nga Policia. /Lajmi.net/