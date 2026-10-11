Vrasja në Gjilan, dyshohet se babai privoi nga jeta të birin

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në Gjilan. Këtë shkurtimisht e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë në këtë rajon, Ismet Hashani ndërsa nuk ka dhënë detaje të tjera. Në media po raportohet se babai ka vrarë djalin e tij. Lajmi.net është në pritje të një konfirmimi zyrtar nga Policia. /Lajmi.net/

Lajme

11/10/2026 21:32

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në Gjilan.

Këtë shkurtimisht e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë në këtë rajon, Ismet Hashani ndërsa nuk ka dhënë detaje të tjera.

Në media po raportohet se babai ka vrarë djalin e tij.

Lajmi.net është në pritje të një konfirmimi zyrtar nga Policia. /Lajmi.net/

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