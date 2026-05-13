Vrasja e rëndë e vitit 2013 në Prizren, dënohet me 15 vjet burg edhe i akuzuari Sead Halilaj
Gjykata Themelore në Prizren e ka dënuar të akuzuarin Sead Halilaj me 15 vjet burgim për kryerjen e veprës penale “Vrasje e rëndë”, të kryer në mënyrë mizore dhe dinake. Aktgjykimi është marrë nga gjykatësi i Departamentit të Krimeve të Rënda në Prizren, Artan Sejranni- kryetar i trupit gjykues, dhe anëtarët- gjykatësit Teuta Krusha dhe…
Lajme
Gjykata Themelore në Prizren e ka dënuar të akuzuarin Sead Halilaj me 15 vjet burgim për kryerjen e veprës penale “Vrasje e rëndë”, të kryer në mënyrë mizore dhe dinake.
Aktgjykimi është marrë nga gjykatësi i Departamentit të Krimeve të Rënda në Prizren, Artan Sejranni- kryetar i trupit gjykues, dhe anëtarët- gjykatësit Teuta Krusha dhe Sadije Selmani, më 24 shkurt 2026.
Sipas aktgjykimit, Halilaj me dashje ka privuar nga jeta në mënyrë mizore dhe tinëzare viktimën I.K., më 4 qershor 2013.
Në vendim thuhet se vrasja është kryer bashkë me vëllanë e viktimës, Senad Kullaj, për motive të ulëta, pasi e njëjta punonte si këngëtare dhe valltare në një lokal nate në Mitrovicë.
“..në atë mënyrë që së bashku me Senad Kullaj nga Shkodra – Republika e Shqipërisë vjen për të vizituar I.in e cila ishte duke punuar si këngëtare – valltare në Mitrovicë në lokalin ,,Sh…” pronë e M.S.,, me ç ‘rast takohen në Prizren, ku qëndrojnë në shtëpinë e F.R., ku ajo ka banuar më herët, dhe diku në orët e mëngjesit pasi nuk është pajtuar I.K., të kthehet në shtëpi pasi familja nuk është pajtuar lidhur me punën e saj si valltare dhe këngëtare në lokalet e natës papritmas i akuzuari Sead Halilaj me thikë së bashku me Senad Kullaj fillojnë të godasin I.K në pjesë të ndryshme të trupit”, thuhet në aktgjykim.
Si rrjedhojë, aty thuhet se viktimës i kanë shkaktuar plagë prerëse në fyt duke ia dëmtuar rrugët e frymëmarrjes dhe këputur enët e gjakut.
“..duke shkaktuar plagë prerëse shpuese në anën e pasme të djathtë dhe të majtë të kokës, në pjesën e laprës së veshit të majtë, në anën e djathtë të regjionit të mjekrës, gërvishtje në anën e sipërme të majtë të përparme të kraharorit, në anën e majtë e sipërme të shpinës, në anën e pasme të krahut të majtë, në anën e pasme të dorës së majtë në bërryl, ndrydhje dhe gërvishtje në anën e pasme të parakrahut të dorës së majtë si dhe në anën e brendshme të dy shuplakave të duarve, si dhe plagë prerëse shpuese në anën e djathtë të qafës në pjesën e përparme të qafës e cila prerje kishte dëmtuar rrugët e ushqimit, të frymarrjes dhe kishte këputur enët e gjakut dhe nervat në këtë regjion që shkonte deri në indet e forta te unazat e qafës, me ç ‘rast ka ardhur deri te vdekja e dhunshme si pasoj e gjakderdhjes masive nga plagët e shumta prerëse e shpuese në qafë dhe pjesët të ndryshme të trupit të shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fortë dhe të prehtë”, thuhet më tej.
Si rrethanë lehtësuese, trupit gjykues e ka marrë “sjelljen korrekte pas kryerjes së veprës penale”, përkundër se i pandehuri nga viti 2013 për 11 vjet kishte qëndruar në arrati, dhe ishte arrestuar përmes bashkëpunimit ndërkombëtar.
“Ndërsa si rrethanë lehtësuese është marrë sjellja korrekte pas kryerjes së veprës penale, moshën e tij, gjendjen e tij ekonomike”, thuhet më tej në aktgjykim.
Ndërsa, si rrethanë rënduese është marrë mënyra e kryerjes së veprës penale, rrezikshmëria shoqërore e veprës, dhe pesha e veprës penale.
Dënimi ndaj tij është shqiptuar bazuar në Kodin Penal të Kosovës të vitit 2013, i cili për kryerjen e veprës penale “Vrasje e rëndë” parasheh dënim nga 10 vjet e deri në burgim të përjetshëm.
Aktakuza ndaj Sead Halilajt është ngritur nga Prokuroria Themelore në Prizren më 25 shtator 2024, ku thuhet se pasi i njëjti bashkë me vëllanë e viktimës kishin shkuar në Prizren nga Shkodra e Shqipërisë, duke i kërkuar viktimës që të takohen në Prizren, ku edhe kanë qëndruar bashkërisht natën kritike. Më tej, thuhet se të njëjtit pas kryerjes së vrasjes, në orët e hershme të mëngjesit janë larguar me taksi në drejtim të Shkodrës. Ndërsa më pas janë larguar për në Mal të Zi dhe nga Podgorica përmes aeroplanit kanë udhëtuar për në Itali, më pas Belgjikë dhe në fund Angli, ku ka punuar dhe kur është paraqitur që të kthehet është kërkuar nga Interpoli.
Përveç Halilajt, Gjykata Themelore në Prizren kishte shqiptuar aktgjykim dënues edhe ndaj vëllait të viktimës, Senad Kualla, të cilin e dënoi me 19 vjet burgim, më 12 qershor 2020 për veprën penale “Vrasje e rëndë” të privimit nga jeta të anëtarit të familjes në mënyrë mizore dhe dinake. Aktgjykimi ndaj tij thuhet të jetë vërtetuar edhe nga Gjykata e Apelit dhe ajo Supreme.