Vrapuesi adoleshent vendos rekord të ri për kilometrin më të shpejtë nga një atlet i ri
Një 16-vjeçar nga Zelanda e Re ka vendosur një rekord të ri botëror për miljen më të shpejtë të vrapuar nga një atlet nën 18 vjeç.
Sam Ruthe kaloi vijën e finishit në një kohë të jashtëzakonshme prej 3:48.88 minutash në garën John Thomas Terrier Classic në Boston të Shteteve të Bashkuara të shtunën, duke tejkaluar një numër të madh profesionistësh për të fituar garën me ftesë në një pistë të mbyllur.
«Për të qenë e sinqertë, nuk ndjeva sikur po shkoja aq shpejt. Ende nuk e besoj… Jam plotësisht e entuziazmuar», i tha Ruthe prezantuesit të këngëve Flo Track pas paraqitjes rekordthyese.
Duke iu afruar xhiros së tij të fundit, Ruthe ishte në vendin e dytë pas belgut Pieter Sisk. Por me një shpërthim shpejtësie në 100 metrat e fundit, ai kaloi përpara duke përfunduar 1.43 sekonda më shpejt se Sisk.
Adoleshenti tha se gara e Bostonit kishte për qëllim vetëm të ishte një “luftë kundër ndryshkut” për t’u çliruar nga rrjetat e merimangave, pasi kishte bërë udhëtimin prej 9,000 miljesh (14,500 kilometrash) nga vendi i tij i lindjes tre ditë më parë.
«Padyshim që kam më shumë në rezervuar… Kam edhe tre gara të tjera dhe ndoshta mund të shkoj pak më shpejt», tha ai menjëherë pas garës, shkruan CNN.
Ruthe tërhoqi vëmendjen e botës së atletikës marsin e kaluar, kur u bë atleti më i ri në histori që vrapoi një milje nën katër minuta , duke arritur kohën 3:58.35 në Auckland.
Performanca e tij në Boston të shtunën vendosi gjithashtu një rekord të ri të Zelandës së Re për çdo moshë, duke tejkaluar kohën prej 3:49.08 të medalistit të artë olimpik John Walker, të cilën e vrapoi në Norvegji në moshën 30 vjeç, më shumë se katër dekada më parë, sipas Athletics New Zealand. Walker ishte njeriu i parë në histori që vrapoi një milje nën 3:50.
Atleti adoleshent vjen nga një familje vrapuesish. Prindërit e tij, Ben dhe Jessica Ruthe, janë të dy kampionë në nivel kombëtar në Zelandën e Re dhe gjyshja e tij, Rosemary Stirling, është një atlete olimpike e vitit 1972.