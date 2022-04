Vrajolli: Dick Marty ishte iniciatori i Gjykatës Speciale, ndaj gjithësesi duhet të ftohet si dëshmitar

Megjithatë ai pohoi se nëse do të kishte ndonjë moment të caktuar ku do të përfitonin politikisht, serbët edhe do ta vrisnin Dick Martyn, u shpreh ai.

”Nëse për ta do të ishte një momentum i caktuar për të fituar ndonjë poen politik, mendoj që një gjë e tillë nuk do të përjashtohej edhe kur tentohej. Këto kanë qenë praktika të mëhershme që edhe jorrallëherë janë përdorur”.

Sipas Vrajollit, pavarësisht zhvillimeve të deritashme mbi këtë proces, Dick Marty duhet të sqarohet mbi raportin e prezantuar nga ai.

”Është e nevojshme që ai të sqarohet se nga ka ardhur ky raport i tij. Sepse që nga fillimi, qytetarët kanë pasur një bindje që ky raport është i shtyrë në rrethana politike”, në KlanKosova.

”Institucionet duhet të reagojnë sidomos me masa parandaluese. Institucionet e Kosovës më tepër duhet të fokusohen në veprime të drejtpërdrejta. Ajo pjesa deklarative nuk është domosdo të bëhet”.

Vrajolli, mes tjerash, po ashtu thotë se Marty ka qenë iniciator i Gjykatës Speciale, ndaj dhe duhet të ftohet edhe si dëshmitar në këtë proces.

Kjo, sipas tij, meqë edhe se që nga fillimi ka pasur dyshime se raporti mund të jetë i nxitur politikisht.