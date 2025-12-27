Votat në përfaqësitë diplomatike do të numërohen në Kosovë, e konfirmon KQZ
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se deri më tani ka përfunduar procesi i votimit në 25 përfaqësitë diplomatike të Kosovës, ku dalja e qytetarëve ka qenë 15.597 votues, ose 81.29% nga gjithsej 19.187 votues të regjistruar. Kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, tha në një konferencë për media se gjatë gjithë ditës kanë mbajtur…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se deri më tani ka përfunduar procesi i votimit në 25 përfaqësitë diplomatike të Kosovës, ku dalja e qytetarëve ka qenë 15.597 votues, ose 81.29% nga gjithsej 19.187 votues të regjistruar.
Kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, tha në një konferencë për media se gjatë gjithë ditës kanë mbajtur kontakt të vazhdueshëm me përfaqësitë diplomatike dhe se procesi i votimit ka kaluar në mënyrë të qetë.
“Deri tani ka përfunduar votimi në përfaqësitë diplomatike në shtete si: Turqi, Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjikë, Norvegji, Austri, Suedi, Slloveni, Danimarkë, Itali, Kroaci, Holandë, Republikë Çeke, Hungari dhe Mbretërinë e Bashkuar. Votimi në katër përfaqësitë e tjera, në SHBA dhe Kanada, pritet të përfundojë sipas orës lokale në Kosovë në orën 01:00 pas mesnatës”, tha Radoniqi.
Ai theksoi se fletëvotimet e përfunduara në përfaqësitë diplomatike nuk do të numërohen menjëherë, por do të transportohen në Kosovë dhe numërimi i tyre do të bëhet në ditët në vazhdim.
Për më tej, Radoniqi dha edhe një mesazh për ditën e nesërme të zgjedhjeve në vend.
“Më 28 dhjetor na pret një ditë e gjatë. Bëj apel që të gjithë anëtarët e këshillave të vendvotimeve dhe komunal të jenë të përgatitur dhe të respektojnë rendin dhe ligjin zgjedhor. Qytetarët do të kenë mundësinë të ushtroni të drejtën e votës dhe shpresojmë që gjithçka të zhvillohet në mënyrë të rregullt”, tha ai./lajmi.net/