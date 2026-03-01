Von der Leyen: Rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm është real, duhet një tranzicion i besueshëm në Iran
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, paralajmëroi se rreziku i një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit është real, duke iu referuar zhvillimeve të fundit në luftën mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.
Duke përcjellë përmbajtjen e një bisede telefonike që zhvilloi me Emirin e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, Von der Leyen theksoi se situata mbetet jashtëzakonisht e ndjeshme.
“Rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm është real”, deklaroi ajo, duke shtuar se “për këtë arsye është urgjente nevoja për një tranzicion të besueshëm në Iran”.