Von der Leyen: Rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm është real, duhet një tranzicion i besueshëm në Iran

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, paralajmëroi se rreziku i një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit është real, duke iu referuar zhvillimeve të fundit në luftën mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit. Duke përcjellë përmbajtjen e një bisede telefonike që zhvilloi me Emirin e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, Von der Leyen theksoi…

Bota

01/03/2026 17:39

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, paralajmëroi se rreziku i një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit është real, duke iu referuar zhvillimeve të fundit në luftën mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.

Duke përcjellë përmbajtjen e një bisede telefonike që zhvilloi me Emirin e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, Von der Leyen theksoi se situata mbetet jashtëzakonisht e ndjeshme.

“Rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm është real”, deklaroi ajo, duke shtuar se “për këtë arsye është urgjente nevoja për një tranzicion të besueshëm në Iran”.

Artikuj të ngjashëm

March 1, 2026

Netanyahu: Fushata kundër Iranit vazhdon

March 1, 2026

Trump: Ne vramë 48 udhëheqës me një goditje të vetme

Lajme të fundit

“Kurti tha se do të bëj përpjekje maksimale...

Netanyahu: Fushata kundër Iranit vazhdon

Ambasada e Kosovës në Abu Dhabi: Të gjithë...

Trump: Ne vramë 48 udhëheqës me një goditje të vetme