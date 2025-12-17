Von der Leyen paralajmëron për realitetin “e rrezikshëm” të BE-së në rendin botëror
Kryetarja Komisionit Evropian ka shpalosur peshën e lartë të vendimeve me të cilat përballen udhëheqësit e BE-së, duke folur për një botë me “grabitqarë” dhe duke paralajmëruar për një rend të ri ndërkombëtar pas një kthese të fortë në politikën e Uashingtonit ndaj kontinentit, shkruan Euronews.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i ka rritur pritshmëritë përpara një takimi vendimtar të 27 udhëheqësve të Bashkimit Evropian në Bruksel, të enjten, duke i paraqitur bisedimet si kyçe për sigurinë dhe pavarësinë e Evropës.
“Paqja e djeshme ka marrë fund. Nuk kemi kohë të kënaqemi me nostalgji. Ajo që ka rëndësi është se si përballemi me të tashmen,” tha von der Leyen në sallën plenare të Strasburgut, të mërkurën në mëngjes.
“Ne e dimë urgjencën. Ajo është e mprehtë. Të gjithë e ndiejmë. Të gjithë e shohim.”