Von der Leyen në Prishtinë- Denoncoi “luftën hibride” të Rusisë ndaj demokracive të Ballkanit

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen denoncoi të shtunën sulmet hibride të Rusisë kundër demokracive, duke thënë se Bashkimi Evropian po lufton çdo ditë për të luftuar dezinformatat.

Von der Leyen ishte në Kosovë si pjesë e turneut këtë javë në vendet aspirante të BE-së në Ballkanin Perëndimor për t’i siguruar ata se zgjerimi i BE-së mbetet një prioritet për bllokun 27-vendesh.

Ajo denoncoi përpjekjet e Rusisë “për të destabilizuar këto demokraci”, duke shtuar se Brukseli punon për të zbuluar propagandën “në dobi të një rajoni të tërë”.

“Është e mundur që ne të ngrihemi për të vërtetën dhe transparencën dhe me mesazhe shumë të qarta. Pra, ja ku jemi duke luftuar me të vërtetë një sulm hibrid që Rusia po drejton kundër demokracive”, tha ajo në një konferencë shtypi në Prishtinë.

Von der Leyen erdhi në Kosovë nga Serbia fqinje, e cila ka lidhje të ngushta me Rusinë dhe ka refuzuar t’i bashkohet sanksioneve ndërkombëtare ndaj Moskës për pushtimin e saj në Ukrainë, raporton AP

Ajo nuk përmendi dialogun 13-vjeçar të udhëhequr nga BE për të normalizuar raportet midis Kosovës dhe Serbisë. Përkundrazi, u fokusua në përpjekjet e bllokut për të promovuar ekonominë e rajonit.

Vitin e kaluar zyrtarët e BE-së ofruan një plan rritjeje prej 6 miliardë eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor në një përpjekje për të dyfishuar ekonominë e rajonit gjatë dekadës së ardhshme dhe për të përshpejtuar përpjekjet e tyre për t’u bashkuar me bllokun. Kjo ndihmë varet nga reformat që do t’i sillnin ekonomitë e tyre në përputhje me rregullat e BE-së.

Vendet e Ballkanit Perëndimor – Shqipëria, Bosnja, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia – janë në faza të ndryshme në aplikimet e tyre për anëtarësim në BE. Vendet janë zhgënjyer nga ritmi i ngadaltë i procesit, por pushtimi rus i Ukrainës në shkurt 2022 i ka shtyrë liderët evropianë të shtyjnë të gjashtën për t’iu bashkuar bllokut.

Komisioni miratoi të mërkurën agjendat e reformave të Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë pas dritës jeshile nga vendet anëtare të BE-së. Ky ishte një hap kyç për të lejuar pagesat sipas planit të rritjes pas përfundimit të hapave të miratuar të reformës.

Turneu i Von der Leyen përfundon me një vizitë në Mal të Zi.