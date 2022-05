Von Cramon-Vuçiqit: Nuk është mirë të jesh në anën e Putin-it, Kosova dhe Serbia duhet ta kenë vendin në BE

Ajo tha se me këtë rast kanë diskutuar lidhur me marrëdhëniet e Serbisë me Rusinë, teksa tha se Serbia duhet të vendos se në anën e kujt është, teksa shtoi se nuk është mirë të jesh në anën e presidentit rus, Vladimir Putin, apo thënë qartë në anën e gabuar të historisë.

“Ne diskutuam për disa tema, duke filluar nga çështja e sanksioneve energjetike, varësia energjetike nga Rusia, alternativat e ndryshme për Serbinë, duke përfshirë burimet e ri përsëritshme të energjisë, efikasitetin e energjisë”, tha Von Cramon.

Ajo tha se padyshim që është diskutuar marrëdhënia e ngushtë që ka Serbia me Rusinë.

“Ne folëm edhe për lidhjet ekonomike dhe ato infrastrukturore ruse, e që kanë ndikim në politikën e jashtme të Serbisë si dhe në hapësirat për manovrim. Do të ishte mirë që Serbia të zvogëlojë varësinë e saj nga karburantet e Rusisë. Mendoj se BE-ja është e interesuar që ta afrojë Serbinë me Bashkimin Evropian, por sigurisht i takon Serbisë që të vendosë diçka të tilla. Ne e bëjnë të qartë se partnerët tanë evropianë janë në përputhje me masat tona evropiane, e që do të thotë se përfshihen edhe sanksionet”, tha ajo, transmeton lajmi.net.

Eurodeputetja Von Cramon shtoi se i takon presidentit serb dhe qeverisë serbe që të vendosin se si ta trajtojnë këtë.

“Presioni për atë çështje do të rritet. Nuk është në dorën e BE-së, por është një vendim që duhet ta merrni, se në anën e kujt jeni. Pra a e sheh vendin e tij në BE, në familjen evropiane. Serbia është padyshim evropiane, e është në interesin edhe tonë që Serbia të jetë në përputhje me politikën e BE-së”.

Ajo theksoi se nuk ka biseduar shumë për detajet e kësaj çështje.

“Unë mendoj se ai është i vetëdijshëm se varësia nga Rusia nuk është e shëndetshme dhe e mirë për ekonominë serbe, se lufta është le të themi një manovër e rrezikshme, nuk është mirë të jesh në anën e Putinit, apo në anën e gabuar të historisë. Jam i sigurt se kemi rënë dakord për këtë”, tha Von Cramon.

Eurodeputetja tha se dëshiron që Serbia të anëtarësohet në BE, pasi kjo është në interesin e të gjithëve.

“S’bëhet fjalë vetëm për Serbinë. Ne duhet të sigurohemi që Kosova të marrë vendin e saj. Nuk është në interesin tonë që Serbia të lobojë kundër pavarësisë së Kosovës. Do të doja që Kosova të ishte në të njëjtin nivel me Serbinë brenda BE-së.”./Lajmi.net/