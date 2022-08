Von Cramon: Shpresojmë që do të zgjidhet edhe çështja e targave dhe t’i afrohemi marrëveshjes finale

Von Cramon, me anë të një postimi në Twitter, ka thënë se ndahet e kënaqur të dëgjojë se është arritur një marrëveshje falë lidershipit europian dhe atij amerikan, shkruan lajmi.net.

“Ndahem e kënaqur të dëgjoj se është arritur një marrëveshje nën lidershipin europian dhe mbështetjen e qartë të Escobar (SHBA)”, ka shkruar ajo.

“Shpresojmë që zbatimi i shpejtë do të çojë në gjetjen e zgjidhjes së targave të makinave dhe na sjellë më afër marrëveshjes përfundimtare të normalizimit”, përfundon postimi i raportueses për Kosovën. /Lajmi.net/

Good to hear that a deal has been reached under 🇪🇺 leadership with the unequivocal support of DAS Escobar 🇺🇸.

Hope that the swift implementation will lead to the finding of car licence plates solution and bring us closer to the final normalisation agreement. @MiroslavLajcak https://t.co/qFUce71tAm

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) August 27, 2022