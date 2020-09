Von Cramon: Jam optimiste se dialogu Kosovë–Serbi shpejt do të prodhojë rezultate konkrete

Ajo në një intervistë për EWB, të cilën e ka publikuar në Twitter, ka thënë se Prishtina dhe Beogradi, paraprakisht duhet të ndërtojnë një besim reciprok për arritjen e një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve të dyja vendeve.

“Unë jam optimiste se dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit do të ketë disa rezultate konkrete së shpejti, por mund të ndodhë që së pari të ketë vetëm hapa më të vegjël. Së pari, duhet të ndërtohet besimi, por në fund të fundit qëllimi duhet të jetë një marrëveshje gjithëpërfshirëse e normalizimit”, është shprehur Cramon. /Lajmi.net/

My interview with @EWB_eu about #Serbia, @EPPGroup & dialogue with #Kosovo https://t.co/snv24GHhdD

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 1, 2020