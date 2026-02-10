Volcanodiscovery: Për 30 ditë Kosova u përball me 36 tërmete të shkallës së ulët
Faqja volcanodiscovery.com ka dhënë detaje për tërmetin në Kosovë, duke thënë se dy tërmete kanë ndodhur në vend me mbi 2 dhe deri në 4.6. Kjo faqe thotë se Në 30 ditët e fundit, Kosova ka pasur 36 tërmete me magnitudë deri në 4.6. Njoftimi i tyre: Në 24 orët e fundit, Kosova ka pasur…
Lajme
Faqja volcanodiscovery.com ka dhënë detaje për tërmetin në Kosovë, duke thënë se dy tërmete kanë ndodhur në vend me mbi 2 dhe deri në 4.6.
Kjo faqe thotë se Në 30 ditët e fundit, Kosova ka pasur 36 tërmete me magnitudë deri në 4.6.
Njoftimi i tyre:
Në 24 orët e fundit, Kosova ka pasur 2 tërmete me magnitudë mbi 2 dhe deri në 4.6.
Në 30 ditët e fundit, Kosova ka pasur 36 tërmete me magnitudë deri në 4.6:
1 tërmet mbi magnitudë 4
1 tërmet midis magnitudës 3 dhe 4
14 tërmete midis magnitudës 2 dhe 3
20 tërmete nën magnitudë 2 që njerëzit normalisht nuk i ndiejnë.