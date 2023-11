Vojvoda startues për Torinon në Kupën e Italisë Torino ka publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen në Kupën e Italisë. Torino do të përballet me Frosinone Calcion, me fillim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net. Lojtari i kombëtares së Kosovës, Mërgim Vojvoda do të luajë nga minuta e parë në këtë ndeshje. Formacionet zyrtare: Torino: I nostri titolari per il match di Coppa Italia 🐂👊#SFT…