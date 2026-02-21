Vojvoda protagonist ndaj Juventusit, gol dhe çmimi “Lojtari i Ndeshjes”
Mërgim Vojvoda ka qenë figura kryesore në përballjen mes Juventus dhe Como 1907, duke dhënë një paraqitje të jashtëzakonshme.
Mbrojtësi kosovar realizoi golin e parë të takimit me një goditje mbresëlënëse, duke i dhënë epërsinë skuadrës së tij dhe duke vendosur ritmin e lojës që në fillim, transmeton lajmi.net.
Performanca e tij u vlerësua maksimalisht edhe nga Serie A, e cila e shpalli Vojvodën “Man of the Match” pas përfundimit të sfidës.
Takimi i zhvilluar në Torino u mbyll me fitoren 0-2 të mysafirëve, me Vojvodën që la gjurmë si një nga lojtarët më vendimtarë të mbrëmjes./lajmi.net/