Vogëlushi doli shumë herë për ta përshëndetur ekipin në rrugë, më në fund i ndodhi befasia

Së fundmi nga ky shtet është bërë virale një video e një djaloshi të vogël.

Fëmija në fjalë para çdo takimi ka dal në rrugë për ta përshëndetur ekipin e tij dhe për t’i uruar fat gjatë parakalimit me autobus.

Fjala është për skuadrën turke Samsunspor.

Pas disa përshëndetjeve, më në fund skuadra e Samsunsporit ka ndaluar për ta takuar.

Disa drejtues dhe portieri zbresin nga autobusi dhe ky i fundit i dhuron edhe një top.

Gëzimi dhe lumturia e tifozit është e papërshkrueshme.

YOUNG FAN OF TURKISH CLUB SAMSUNSPOR waves to team bus as it passes each week, before it eventually makes surprise stop to say hello. Love to see clubs being mindful of these connections. Also love to see Goalkeepers Union looking out for their own 🧤🇹🇷🚌pic.twitter.com/vr3KSbfbGw

