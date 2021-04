Vlora Dumoshi: Vetëvendosje do të demaskohet ende pa i kaluar 100 ditë në qeverisje

Dumoshi rëndit disa nga dështimet e para të kësaj Qeveria shumë pak kohë pas marrjes së pushtetit.

Ajo tutje shton se LVV-ja do të demaskohet ende pa i bërë 100 ditë qeverisje.

Postimi i plotë:

Nje konstatim ne vend te kritikes.

Alternativa populiste sapo ka filluar qeverisjen dhe na duhet t’ju leme pak kohe qe ta shohim pazotesine e tyre ne teresi.

Mirepo, trendi sapo ka filluar:

1. Pandemia nuk ishte prioritet paresore per kete qeveri.

2. Pazaret politike dhe tregetia me deputet e futen nje fryme te pazareve anadollake brenda kuvendit.

3. Mixhallaret e jakobineve te rinj paskan qene gjithnje profesional dhe te zot. Vetem paskan pritur perfundimin e mesjetes dhe fillimin e renesances per te dalur ne siperfaqe.

Standardet e dyfishta dhe konfuzioni qe ju ka kapluar ende pa i arritur 100 dite qeverisje druaj se do t’ju demaskoje shume para kohes.