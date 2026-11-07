Vlora Çitaku: Janë arritur disa marrëveshje për strategjinë e apelimit në Hagë, por nuk bëhen publike

Deputetja e PDK-së, njëherësh anëtare e grupit punues qeveritar për hartimin e strategjisë shtetërore për apelimin e aktgjykimit në Hagë, Vlora Çitaku ka thënë se disa marrëveshje veçse janë arritur. Vlora Çitaku, këto komente i bëri pas përfundimit të takimit, i cili nisi nga ora 10:00 në ndërtesën e Qeverisë. “Disa [marrëveshje janë arritur], por…

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07/11/2026 13:20

Deputetja e PDK-së, njëherësh anëtare e grupit punues qeveritar për hartimin e strategjisë shtetërore për apelimin e aktgjykimit në Hagë, Vlora Çitaku ka thënë se disa marrëveshje veçse janë arritur.

Vlora Çitaku, këto komente i bëri pas përfundimit të takimit, i cili nisi nga ora 10:00 në ndërtesën e Qeverisë.

“Disa [marrëveshje janë arritur], por jo për publik”, u shpreh shkurtimisht ajo për klan kosovën.

Çitaku tha se janë dakorduar për konfidencialitet të këtij grupi, por shtoi se “këtij grupi duhet t’i flasë puna, e jo deklaratat”.

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