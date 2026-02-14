VLEN ende pa vendim për rezolutën për ish-krerët e UÇK-së në Kuvendin e RMV-së
Koalicioni VLEN ka reaguar lidhur me rezolutën e dorëzuar në Kuvendin e Maqedonia e Veriut, duke bërë të ditur se ende nuk ka një qëndrim të prerë për këtë çështje. VLEN thekson se mbështet çdo aktivitet që shkon në mbrojtje të luftës së drejtë çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës dhe shpreh bindjen se ish-krerët e…
Koalicioni VLEN ka reaguar lidhur me rezolutën e dorëzuar në Kuvendin e Maqedonia e Veriut, duke bërë të ditur se ende nuk ka një qëndrim të prerë për këtë çështje.
VLEN thekson se mbështet çdo aktivitet që shkon në mbrojtje të luftës së drejtë çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës dhe shpreh bindjen se ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë janë të pafajshëm/
Megjithatë, sa i përket rezolutës së dorëzuar në Kuvend, lidershipi dhe grupi parlamentar i VLEN-it ende nuk janë takuar për ta shqyrtuar dhe diskutuar këtë çështje, çka do të thotë se një vendim zyrtar pritet në ditët në vijim.
“VLEN-i mbështet çdo aktivitet që shkon në mbrojtje të luftës së drejtë çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës dhe nuk ka asnjë dyshim se ata që po gjykohen në Hagë janë plotësisht të pafajshëm dhe se janë vënë në bankën e akuzës me nxitje të qarqeve që duan ta nxijnë luftën e shqiptarëve për liri. Në lidhje me rezolutën e dorëzuar në Kuvendin e RMV-së, lidershipi dhe grupi parlamentar i VLEN-it akoma nuk është takuar që të diskutojë, por pavarësisht kësaj, VLEN-i mbetet i përkushtuar në avancimin dhe mbrojtjen e interesave shqiptare gjithkund dhe gjithnjë kur shfaqet ky detyrim”, bën të ditur nga VLEN për KlanKosova.