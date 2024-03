Vjosa Osmani shkon në Lipjan – Takohet me kryetarin nga LDK-ja Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani do ta vizitoj sot komunën e Lipjanit. Atje ajo do të takohet me kryetarin e kësaj komune, Imri Ahmet, shkruan lajmi.net. Pas takimit, në ora 13:45, Presidentja Osmani dhe kryetari Ahmeti do të deklarohen për media. Përveç kësaj, Osmani do të vazhdojë edhe me aktivitete tjera, ku do të takohet…