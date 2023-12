Vjosa Osmani nderon me medalje legjendat e Basketbollit të Kosovës Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në një ceremoni zyrtare ka dekoruar me Medalje Presidenciale të Meritave legjendat e basketbollit të Kosovës, z.Mithat Belegu, znj.Resmije Juniku dhe z.Masar Nixha. Belegu, Juniku dhe Nixha janë legjenda të basketbollit të Kosovës, ku kanë kontribuar me dekada të tëra në sportin tonë të dashur. Ata kanë merita…