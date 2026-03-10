Vitia takon ambasadorin francez, flasin për bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë
Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka pritur sot në takim ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guérot. Gjatë takimit të dy palët kanë diskutuar për bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë, ndërsa ambasadori u njoftua edhe me prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë. “Me këtë rast u shpreh mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Francës dhe u…
Lajme
Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka pritur sot në takim ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guérot.
Gjatë takimit të dy palët kanë diskutuar për bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë, ndërsa ambasadori u njoftua edhe me prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë.
“Me këtë rast u shpreh mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Francës dhe u theksua gatishmëria për thellimin e bashkëpunimit në dobi të zhvillimit të sistemit shëndetësor në Kosovë”, thuhet në njoftimin e ministrisë.