Vitia takon ambasadorin francez, flasin për bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë

10/03/2026 13:52

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka pritur sot në takim ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guérot.

Gjatë takimit të dy palët kanë diskutuar për bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë, ndërsa ambasadori u njoftua edhe me prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë.

“Me këtë rast u shpreh mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Francës dhe u theksua gatishmëria për thellimin e bashkëpunimit në dobi të zhvillimit të sistemit shëndetësor në Kosovë”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

