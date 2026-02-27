Vitia: Ministria e Shëndetësisë ka përfituar mbi 10 milionë dollarë nga “Pandemic Fund”
Kosova ka përfituar mbi 10 milionë dollarë nga raundi i tretë i financimit të Pandemic Fund, një mekanizëm global që mbështet vendet në forcimin e kapaciteteve për parandalimin, gatishmërinë dhe reagimin ndaj pandemive.
Kjo është bërë e ditur nga ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia.
“Më 12 shkurt 2026, Bordi Drejtues i Pandemic Fund ndau gjithsej 499.6 milionë dollarë për 20 projekte në mbarë botën, duke mobilizuar mbi 4 miliardë dollarë financim shtesë nga partnerë të ndryshëm. Kosova është një nga vendet përfituese përmes projektit MAKE READY”, shkroi Vitia në Facebook.