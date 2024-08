Vishaj: Dhjetë persona të hospitalizuar nga Covid-10, dy personat që vdiqën kishin edhe sëmundje të tjera kronike

Drejtori i Klinikës Infektive, Arben Vishaj ka thënë se dy personat që kanë ndërruar jetë në Klinikën Infektive ishin të moshës 80 dhe 67 vjeçare dhe vuanin edhe nga sëmundje të tjera kronike.

Ai përmes një video të publikuar nga Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ka thënë se janë dhjetë persona të hospitalizuar në Klinikë Infektive me Covid-19.

“Aktualisht në Klinikën Infektive i kemi të hospitalizuar dhjetë pacientë me Covid-19, dy nga ta janë me oksigjeno-terapi. Dy ditë më parë në Klinikën Infektive dy pacientë kanë përfunduar me vdekje, njëri në moshën 80 vjeçare i cili ka qëndruar në Klinikën Infektive dy orë ngase ka pasur sëmundje të tjera kronike. Edhe një pacient tjetër në moshën 67 vjeçare i cili lëngonte nga sëmundje të rënda kronike që ishte duke u trajtuar më përpara në Klinikën Infektive”, ka thënë Vishaj.

Ai ka shtuar se nuk ka nevojë për panikë pasi që situata është nën kontrollë.

“Për momentin në Klinikën Infektive kemi mjaftueshëm oksigjeno-terapi, mjaftueshëm barna dhe staf mbështetës mjaftueshëm. Mendoj që nuk ka nevojë për ndonjë panikë, ne jemi duke e përcjellur me vëmendje situatën epidemiologjike dhe varësisht situatës do të veprojmë”, ka shtuar ai.

Video: