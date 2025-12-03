Visar Hoti rikandidon për deputet nga radhët e LDK-së

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Visar Hoti do të jetë përsëri kandidat për këtë pozitë. Ai do të kandidojë në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Lajmi është bërë i ditur nga vetë Hoti përmes një postimi në rrjetin social në Facebook. Postimi i plotë:

03/12/2025 19:05

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Visar Hoti do të jetë përsëri kandidat për këtë pozitë.

Ai do të kandidojë në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë Hoti përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.

Postimi i plotë:

PO, DO TË JEM KANDIDAT PËR DEPUTET TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS NGA LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS./Lajmi.net/

December 3, 2025

