Visar Hoti rikandidon për deputet nga radhët e LDK-së
Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Visar Hoti do të jetë përsëri kandidat për këtë pozitë.
Ai do të kandidojë në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë Hoti përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.
Postimi i plotë:
PO, DO TË JEM KANDIDAT PËR DEPUTET TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS NGA LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS./Lajmi.net/