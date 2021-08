Viola Davis, Lupita Nyong’o dhe më shumë kujtojnë Chadwick Boseman një vit pas vdekjes së tij

Boseman, i famshëm për interpretimin e rolit titullar në “Pantherin e Zi” të Marvel ndër shumë filma të tjerë, vdiq nga kanceri i zorrës së trashë në moshën 43 vjeç më 28 gusht 2020, shkruan Daily Mail.

Vdekja e tij erdhi si një tronditje për pothuajse të gjithë – ai ishte diagnostikuar në vitin 2016, por e mbajti sëmundjen private dhe vazhdoi të punonte, transmeton lajmi.net.

Lupita Nyong’o, e cila luajti Nakia përballë Boseman në “Black Panther”, reflektoi mbi praninë e heshtur të Boseman, si dhe të qeshurën e tij, duke ndarë një fotografi të të dyve në Twitter.

“Nuk e dija se mund të më mungonte si e qeshura ashtu edhe heshtja e tij,” shkroi Nyong’o. “Unë po. Po… Një vit pas vdekjes së tij, kujtimi i Chadwick Boseman mbetet i gjallë në mua ”.

I did not know that I could miss both his laughter and his silence in equal measure. I do. I do… One year after his passing, the memory of @chadwickboseman remains this alive in me. pic.twitter.com/4y7H7Bhtpo

Jane Lynch shtoi postimin e Nyong’o, duke thënë se vdekja e papritur e Boseman ende “trondit mendjen”. Michael B. Jordan, një tjetër bashkë-yll i “Pantherit të Zi”, tha se e din se Boseman është “akoma me ne”.

The death of Chadwick Boseman boggles the mind. Seemingly out of nowhere, he appeared in a flash, bursting on the scene with light and power and youth and strength and love and LIFE. And then he was gone. https://t.co/lugDdyTeaU

— Jane Lynch (@janemarielynch) August 28, 2021