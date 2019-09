Vini re: Këto janë gjërat që nuk lejohen në stadium!

Federata e Futbollit e Kosovës njofton opinionin publik se dyert e stadiumit “Fadil Vokrri” për ndeshjen kualifikuese për Euro 2020, Kosova – Çekia, që zhvillohet sot në orën15:00, do të hapen në orën 13:00, derisa asnjë person nuk do të lejohet të hyjë në zonën e stadiumit pa biletë.

Me qëllim të shmangies së tollovisë dhe gjërave tjera, lusim qytetarët që t’i lexojnë me kujdes pikat e mëposhtme për gjërat të cilat nuk do të lejohen të futen në stadium:

Në kontrollin e parë ndalohen:

shishet e qelqit pavarësisht madhësisë

– shishet e plastikes pavarësisht madhësisë

– pije alkoholike te maskuar apo substanca narkotike

– ushqim

– ombrellat (çadrat)

– çantat e shpinës

– armë zjarri dhe çfarëdo arme apo mjet i rrezikshëm.

Në kontrollin e dytë në hyrje të stadiumit ndalohen:

– shishe të plastikes, kanaqe, shishe qelqi, bëhet kontrolli i tupanëve dhe flamujve.

– Ndalohen armë, thika, boksa të hekurt, pankarta me mbishkrime ofenduese ose raciste dhe gjëra tjera që nuk janë të lejuara: shkrepëset, mjete piroteknike, parfume apo deodorant, gjëra tjera të ngurta.

– Ndalohet ushqimi i të gjitha llojeve (përveç ushqimit të fëmijëve 24 muajsh), paketimet e patejdukshme si farat, çipsi, smoki, kikirik, lajthi, badem, çdo paketim që nuk duket në brendësi./Lajmi.net/