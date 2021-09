Vin Diesel shfaq me krenari trupin e tij gjatë një udhëtimi me jaht

Aktori, 54 vjeç, të cilit iu bashkua edhe e dashura e tij Paloma Jiménez, ka thënë më parë se ai relakson ushqimin e tij të rreptë të shëndetshëm dhe punon jashtë orarit mes roleve, sepse është larg kamerës, shkruan Daily Mail.

Ylli i Fast and the Furious më parë pranoi se ishte në gjendje të fshihte komentet negative të trupit sepse fiziku i tij zakonisht është vlerësuar për vite me radhë, pasi ai deklaroi, “Unë kam trupin më të mirë në New York City për dekada”, transmeton lajmi.net.

Duke u relaksuar në kuvertë, Vin, punonte për nxirjen e tij ndërsa thithte rrezet e diellit pa këmishë, ndërsa aktorja e Mad Max Paloma, 38 vjeç, mbante një mbulesë me modele me stil./Lajmi.net/