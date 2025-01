Vihet nën kontroll zjarri në Suharekë

Zjarri në Qendrën Tregatare ETC në Suharekë është vënë nën kontroll të plotë.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Vesel Gashi.

Gashi ka thënë zjarrfikësit po qëndrojnë në vendngjarje pasi zjarre të vogla po shpërthejnë brenda ETC-së.

Derisa shtoi se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore ne lidhje me këtë rast.

“Ju njoftojmë se zjarri në QT ETC,është nën kontroll të plotë. Zjarrfikësit janë në vendngjarje ende, ata do të qëndrojnë në vendin e ngjarjes, pasi që ka zjarre të vogla që po shperthejnë brenda Q.T ETC si dhe për shkak se në aferis gjendet Q.T Ben-CENTER dhe Restoranti GAMA.Po ashtu të gjitha njesite relevante policore janë në vendin e ngjarjes dhe janë duke i ndërrmarr të gjitha veprimet ligjore ne lidhje me këtë rast”, ka thënë Gashi. /Lajmi.net/