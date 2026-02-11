Vidhen disa pajisje të kuzhinës në Novobërdë

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur në fshatin Paralovo të Novobërdës. Nga data 1 deri më 10 shkurt 2026, nga një objekt, persona të panjohur kanë vjedhur disa pajisje të kuzhinës. Rasti po hetohet. “Fsh. Paralovo, Novobërdë / 01-10.02.2026 – NN. Është raportuar se persona të panjohur  nga një objekt kanë vjedhur disa pajisje të…

Lajme

11/02/2026 09:18

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur në fshatin Paralovo të Novobërdës.

Nga data 1 deri më 10 shkurt 2026, nga një objekt, persona të panjohur kanë vjedhur disa pajisje të kuzhinës.

Rasti po hetohet.

“Fsh. Paralovo, Novobërdë / 01-10.02.2026 – NN. Është raportuar se persona të panjohur  nga një objekt kanë vjedhur disa pajisje të kuzhinës. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin 24 orësh. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 11, 2026

Kryeprokurori i Prokurorisë në Prishtinë po ndjek nga afër seancën në...

Lajme të fundit

Kryeprokurori i Prokurorisë në Prishtinë po ndjek nga...

Avokati Misetiq– gjykatësve: Përpara jush keni 4 burra...

Naim Murseli kërkoi t’i takojë fëmijët dhe Behgjet...

Avokati Misetiq: Hashim Thaçi është i pafajshëm, ZPS-ja...