Vidhen disa pajisje të kuzhinës në Novobërdë
Një vjedhje e rëndë ka ndodhur në fshatin Paralovo të Novobërdës. Nga data 1 deri më 10 shkurt 2026, nga një objekt, persona të panjohur kanë vjedhur disa pajisje të kuzhinës. Rasti po hetohet. “Fsh. Paralovo, Novobërdë / 01-10.02.2026 – NN. Është raportuar se persona të panjohur nga një objekt kanë vjedhur disa pajisje të…
Lajme
Një vjedhje e rëndë ka ndodhur në fshatin Paralovo të Novobërdës.
Nga data 1 deri më 10 shkurt 2026, nga një objekt, persona të panjohur kanë vjedhur disa pajisje të kuzhinës.
Rasti po hetohet.
“Fsh. Paralovo, Novobërdë / 01-10.02.2026 – NN. Është raportuar se persona të panjohur nga një objekt kanë vjedhur disa pajisje të kuzhinës. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin 24 orësh. /Lajmi.net/