VIDEO | Pamje të rralla të Messit si 16 vjeçar, duke shënuar 4 gola ndaj Sevillas

Ai do të ketë shansin të shënojë përsëri të mërkurën pasi Barca do të përballet me Sevillen në Copa del Rey, shkruan lajmi.net.

Barcelona ka ngarkuar një video të Leo Messi që shënon 4 gola në një ndeshje vs Sevilla në moshën 16 vjeçare.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Në përgjithësi, Sevilla ka pësuar 37 gola kundër Argjentinasit në vetëm 38 ndeshje.

Skuadra e dytë ‘e preferuar’ e Messit është Atletico Madrid (32 gola të shënuar në 38 ndeshje) e cila ndiqet nga Valencia (29 gola në 34 ndeshje).

Barca do të ndeshet me Sevilla në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së Copa del Rey të Mërkurën, 10 shkurt./Lajmi.net/