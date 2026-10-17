Vetëdorëzohet i dyshuari për dhunim, dërgohet në mbajtje
I dyshuari për veprën penale të “dhunimit”, e cila dyshohet se është kryer më 13 tetor të këtij muaji, është vetëdorëzuar në polici. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, i dyshuari është vetëdorëzuar një ditë më parë. “Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, ai është arrestuar dhe dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë.
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I dyshuari për veprën penale të “dhunimit”, e cila dyshohet se është kryer më 13 tetor të këtij muaji, është vetëdorëzuar në polici.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, i dyshuari është vetëdorëzuar një ditë më parë.
“Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, ai është arrestuar dhe dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë.