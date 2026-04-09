Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

09/04/2026 19:21

Një shtetas amerikan e ka humbur jetën sot rreth orës 17:00 në një zonë malore të Prevallës, pas një vetaksidenti.

Rastin e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënës i policisë për rajonin e Prizrenit.

Bytyqi deklaroi se sipas informatave fillestare, një turist, derisa ishte duke drejtuar një motoçikletë me katër rrota (ATV), në një moment ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe është rrokullisur jashtë rrugës.

“Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit, mashkull, shtetas amerikan, ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor nga Emergjenca e Prizrenit. Njësitet policore dhe Zjarrfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe në konsultim me prokurorin janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për mbledhjen e provave dhe dëshmive lidhur me rastin”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

April 9, 2026

Gjyqtarë, profesorë e ekspertë – Kush janë kandidatët për gjyqtarë të...

April 9, 2026

Baraliu: Kushtetuta derivative ka nevojë për rishkrim të plotë

April 9, 2026

Shefi i NATO-s paralajmëron Evropën: Trump dëshiron premtime konkrete

April 9, 2026

“Vendimet e gjykatës ishin cak i sulmeve” – Bajraktari: Zbatimi i...

April 9, 2026

Trump: Një vend që furnizon Iranin me armë ushtarake do të...

April 9, 2026

Trump i kërkon Netanyahut që t’i reduktojë sulmet në Liban

Lajme të fundit

Gjyqtarë, profesorë e ekspertë – Kush janë kandidatët...

Baraliu: Kushtetuta derivative ka nevojë për rishkrim të plotë

Shefi i NATO-s paralajmëron Evropën: Trump dëshiron premtime konkrete

“Vendimet e gjykatës ishin cak i sulmeve” –...