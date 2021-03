Dyshja nuk do jenë të gatshëm të përballen me Lituaninë dhe do rikthehen në Paris, ku do shohin gjendjen fizike, transmeton lajmi.net.

Sipas Tuttomercatoweb, Verrati ka pësuar lëndim në kofshë, derisa Florenzi ka pësuar lëndim muskulor.

Dyshja do udhëtojnë nesër në mëngjes për në Francë.

Ndërsa, Italia këtë të mërkurë do zhvillojë ndeshjen e fundit për këtë muaj në kuadër të kualifikimeve ndaj Lituanisë./Lajmi.net/