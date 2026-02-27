Vendimi për t’u mbuluar, Alba zbulon se çfarë i thanë hoxhallarët
Pas deklaratës së fortë në “Big Brother VIP Kosova” se kishte vendosur të mbulohej sipas ritualeve myslimane, Alba Pollozhani, ka sqaruar përfundimisht rrugëtimin e saj shpirtëror. Ish-banorja thekson se feja ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së saj, por ky vendim i rëndësishëm kërkon kohë dhe përgatitje të brendshme. Ajo tregoi se është konsultuar me…
ShowBiz
Pas deklaratës së fortë në “Big Brother VIP Kosova” se kishte vendosur të mbulohej sipas ritualeve myslimane, Alba Pollozhani, ka sqaruar përfundimisht rrugëtimin e saj shpirtëror.
Ish-banorja thekson se feja ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së saj, por ky vendim i rëndësishëm kërkon kohë dhe përgatitje të brendshme. Ajo tregoi se është konsultuar me njerëz adekuatë të fesë, të cilët e kanë këshilluar të veprojë gradualisht.
“Fakti që u këshillova me njerëz që e përfaqësojnë me dinjitet fenë dhe ata më sugjeruan ‘hap pas hapi’ tregon urtësi. Shamija nuk është vetëm një mbulesë, por një përgjegjësi shpirtërore”, shkruan Alba.
Me këtë reagim, ajo i jep fund spekulimeve, duke treguar se dëshira e saj është e sinqertë, por po e merr me maturinë e duhur dhe pa u nxituar.