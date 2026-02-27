Vendimi për t’u mbuluar, Alba zbulon se çfarë i thanë hoxhallarët

Pas deklaratës së fortë në “Big Brother VIP Kosova” se kishte vendosur të mbulohej sipas ritualeve myslimane, Alba Pollozhani, ka sqaruar përfundimisht rrugëtimin e saj shpirtëror. Ish-banorja thekson se feja ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së saj, por ky vendim i rëndësishëm kërkon kohë dhe përgatitje të brendshme. Ajo tregoi se është konsultuar me…

ShowBiz

27/02/2026 17:35

Pas deklaratës së fortë në “Big Brother VIP Kosova” se kishte vendosur të mbulohej sipas ritualeve myslimane, Alba Pollozhani, ka sqaruar përfundimisht rrugëtimin e saj shpirtëror.

Ish-banorja thekson se feja ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së saj, por ky vendim i rëndësishëm kërkon kohë dhe përgatitje të brendshme. Ajo tregoi se është konsultuar me njerëz adekuatë të fesë, të cilët e kanë këshilluar të veprojë gradualisht.

“Fakti që u këshillova me njerëz që e përfaqësojnë me dinjitet fenë dhe ata më sugjeruan ‘hap pas hapi’ tregon urtësi. Shamija nuk është vetëm një mbulesë, por një përgjegjësi shpirtërore”, shkruan Alba.

Me këtë reagim, ajo i jep fund spekulimeve, duke treguar se dëshira e saj është e sinqertë, por po e merr me maturinë e duhur dhe pa u nxituar.

