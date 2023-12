Vendimi i gjykatës për Superligën Evropiane, reagim i pritshëm nga Ancelotti

Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti mendon se vendimi i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë do të jetë ‘pozitiv’ për të gjitha klubet.

ECJ tha të enjten se FIFA dhe UEFA nuk mund të sanksionojnë klubet dhe lojtarët që marrin pjesë në turne jashtë rregullave të tyre, kështu që ata po “abuzojnë një pozicion dominues”.

Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se Superliga do të krijohet menjëherë, por me siguri u jep më shumë kompetenca organizatorëve.

Barcelona dhe Real Madrid janë ende zyrtarisht të përfshirë në garë dhe trajneri i Merengues, Ancelotti, u shpreh i kënaqur me vendimin e ECJ.

“Ishte një vendim i rëndësishëm për të gjitha klubet,” tha ai në një konferencë për shtyp të enjten, pas fitores 1-0 ndaj Alaves.

“Disa nuk janë të bindur, por mendoj se kjo do të jetë pozitive për të gjithë se nuk do të ketë më monopol dhe lista e ndeshjeve mund të përmirësohet. Koha do të tregojë nëse është pozitive, mendoj se në fund do të jetë pozitive për të gjithë”, theksoi trajneri italian.

Real Madrid dhe Barcelona janë padyshim ndër klubet që mbështesin fuqishëm krijimin e një turneu të ri evropian, por ata nuk kanë marrë shumë mbështetje nga skuadrat e tjera evropiane.

Roma dhe Interi janë ndër klubet e Serisë A që kundërshtojnë projektin, por kritikët përfshijnë gjithashtu Manchester United, Arsenal dhe Bayern Munich.