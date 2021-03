“Vendimi i fundit i Kushtetueses, rrezikon zgjedhjen e Presidentit të ri të vendit”

Kjo gjithnjë sipas përfaqësuesit të KDI-së, Eugen Cakolli.

Cakolli, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook” ka deklaruar se vendimi i sotëm i Kushtetueses mund ta komplikojë edhe më situatën aktuale në vend, lidhur me zgjedhjen e të parit të shtetit.

Më poshtë statusi i plotë.

Njoftimi i Gjykatës Kushtetuese lidhur me zëvendësimin e deputetëve mbi kriterin gjinor, do t’a komplikojë, e madje rrezikojë zgjedhjen e Presidentit të ri të vendit.

Bazuar në interpretimin e Gjykatës lista e deputetëve të zëvendësuar të LVV-së mund të pësojë ndryshime. Duke qenë se zëvendësimet e fundit janë bërë pikërisht mbi bazën e këtij kriteri, tashmë krijohet dilema se a duhet të vijohet me dhënien e betimit të këtyre deputetëve të zëvendësuar, apo të pritet publikimi i aktgjykimit të plotë, e të kërkohet nga KQZ që të rishikohet rekomandimi i fundit.

Ndryshe, rrezikohet që ndonjë votë të jetë shkaktare e kontestimit të procedurës së zgjedhjes së Presidentit, e madje edhe rrëzimin e tij, siç ka ndodhur me rastin e ish-deputetit Etem Arifi. /Lajmi.net/