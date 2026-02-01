Vendimet urgjente të Kuvendit pas konstituimit të legjislaturës së re
Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka theksuar se Kuvendi i Kosovës, pas konstituimit të legjislaturës së re, duhet të marrë një sërë vendimesh urgjente për të garantuar funksionimin normal të rendit kushtetues dhe stabilitetin e institucioneve. Sipas IKD-së, këto vendime nuk janë thjesht obligime politike, por detyrime të drejtpërdrejta kushtetuese dhe ligjore, të cilat…
Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka theksuar se Kuvendi i Kosovës, pas konstituimit të legjislaturës së re, duhet të marrë një sërë vendimesh urgjente për të garantuar funksionimin normal të rendit kushtetues dhe stabilitetin e institucioneve.
Sipas IKD-së, këto vendime nuk janë thjesht obligime politike, por detyrime të drejtpërdrejta kushtetuese dhe ligjore, të cilat kërkojnë veprim të menjëhershëm dhe të përgjegjshëm nga përfaqësuesit e zgjedhur të qytetarëve.
Mes prioriteve kryesore, IKD thekson nevojën për:
-
Miratimin e Ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2026;
-
Ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për Planin e Rritjes (880 milionë euro);
-
Ratifikimin e marrëveshjes me Bankën Botërore (90 milionë euro);
-
Sigurimin e financimit për Radiotelevizionin e Kosovës (RTK) dhe mbështetje financiare për komunat;
-
Zbatimin e aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, përfshirë aktgjykimin mbi Ligjin për Pagat në Sektorin Publik dhe të drejtat e mbi 94 mijë zyrtarëve publikë.
IKD paralajmëron se moszbatimi i këtyre vendimeve mund të cenojë sundimin e ligjit dhe të dëmtojë besimin e qytetarëve në rendin kushtetues.
Instituti u bën thirrje përfaqësuesve të legjislaturës së re që të veprojnë me urgjencë, përgjegjësi dhe transparencë, duke ç’bllokuar proceset kyçe, zbatuar aktgjykimet kushtetuese dhe forcuar rolin mbikëqyrës të Kuvendit, në funksion të garantimit të rendit demokratik dhe interesit publik.
Komunikata e plotë:
Vendimet urgjente të Kuvendit pas konstituimit të legjislaturës së re
Prishtinë, 1 shkurt 2026 – Pas konstituimit të legjislaturës së re, Kuvendi i Kosovës duhet të adresojë një sërë vendimesh urgjente që janë vendimtare për funksionimin normal të rendit kushtetues dhe stabilitetin e institucioneve.
Këto vendime nuk janë vetëm obligime politike, por detyrime të drejtpërdrejta kushtetuese dhe ligjore, të cilat kërkojnë veprim të menjëhershëm dhe të përgjegjshëm nga përfaqësuesit e zgjedhur të qytetarëve.
Një nga prioritetet kryesore të Kuvendit është miratimi i Ligjit për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026, ratifikimi i marrëveshjes me Bashkimin Evropian për Planin e Rritjes (880 milionë euro) dhe ratifikimi i marrëveshjes me Bankën Botërore (90 milionë euro). Këto vendime janë të domosdoshme për avansimin e insteresave strategjike nacionale, zbatimin e obligimeve ndërkombëtare, funksionimin financiar të shtetit, zbatimin e politikave publike dhe shmangien e pasigurisë së institucioneve.
Po ashtu, Kuvendi duhet të sigurojë financimin e Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) dhe mbështetjen financiare për komunat, si pjesë e obligimeve ligjore dhe politike për garantimin e shërbimeve publike dhe funksionimit të komunave në gjithë territorin e vendit.
Një prioritet po aq i rëndësishëm mbetet zbatimi i aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, përfshirë aktgjykimin për Ligjin për Pagat në Sektorin Publik dhe të drejtat e mbi 94 mijë zyrtarëve publikë. Moszbatimi i këtyre vendimeve cenon drejtpërdrejt parimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve në rendin kushtetues.
Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se legjislatura e re duhet të veprojë me urgjencë, përgjegjësi dhe transparencë , duke ç’bllokuar proceset kyçe, zbatuar aktgjykimet kushtetuese dhe forcuar rolin mbikëqyrës të Kuvendit, në funksion të garantimit të rendit demokratik dhe interesit publik./lajmi.net/