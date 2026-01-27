Vdes pjesëtari i kabinetit të Alban Hysenit

27/01/2026 18:30

Postimi i plotë:

Me pikëllim të thellë mora lajmin e trishtë për ndarjen nga jeta të Driton Aliut, mikut tim të zemrës që e njoha prej vitesh.

Dritoni nuk ishte vetëm pjesëtar i kabinetit tim, ai ishte mik i vërtetë, njeri me zemër të madhe, i përkushtuar dhe gjithmonë pranë atyre që e donin.

Kujtimet dhe momentet që kaluam së bashku do të mbeten të paharrueshme përgjithmonë.

Ikja e tij e parakohshme lë një boshllëk të madh në jetën e të gjithë neve që e njohëm.

Ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miqtë dhe të afërmit e tij.

Shpirti i tij u prehtë në paqe!

 

