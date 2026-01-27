Vdes pjesëtari i kabinetit të Alban Hysenit
Kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni, ka njoftuar për vdekjen e një pjesëtari të kabinetit të tij.
Përmes një postimi në Facebook, Hyseni i ka shprehur ngushëllime familjes të se ndjerit.
Postimi i plotë:
Me pikëllim të thellë mora lajmin e trishtë për ndarjen nga jeta të Driton Aliut, mikut tim të zemrës që e njoha prej vitesh.
Dritoni nuk ishte vetëm pjesëtar i kabinetit tim, ai ishte mik i vërtetë, njeri me zemër të madhe, i përkushtuar dhe gjithmonë pranë atyre që e donin.
Kujtimet dhe momentet që kaluam së bashku do të mbeten të paharrueshme përgjithmonë.
Ikja e tij e parakohshme lë një boshllëk të madh në jetën e të gjithë neve që e njohëm.
Ngushëllimet më të sinqerta për familjen, miqtë dhe të afërmit e tij.
Shpirti i tij u prehtë në paqe!