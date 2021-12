Policia njofton se me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET /Fsh. Caralevë, Suharekë, 18.11.2021 – 14:30. Me 01.12.221 është raportuar se viktima mashkull kosovar i cili ishte i lënduar në aksident, ka ndërruar jetë në QKUK. Me urdhër të prokurorit, trupi i pa jetë është dërguar në IML për Obduksion.