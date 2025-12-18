Vdes në moshën 91 vjeçare gazetari i luftës, Peter Arnett – fitues i çmimit Pulitzer
Peter Arnett, gazetari i luftës, fitues i çmimit Pulitzer, ka vdekur në moshën 91 vjeç.
Arnett fitoi çmimin ndërkombëtar të gazetarisë në vitin 1996 për mbulimin e tij të Luftës së Vietnamit në Associated Press (AP). Por ai ishte gjithashtu i njohur për punën e tij në CNN, duke u bërë një emër i njohur ndërsa raportonte për Luftën e Parë të Gjirit.
Karriera e tij shtrihej për dekada dhe mbuloi disa konflikte në vende duke përfshirë Irakun, Vietnamin dhe El Salvadorin.
Gazetari i lindur në Zelandën e Re vdiq të mërkurën i rrethuar nga familja dhe miqtë në Kaliforni, u tha djali i tij gazetarëve. Ai po merrte kujdes paliativ për kancerin e prostatës.
Arnett ndodhej në Beograd gjatë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999, duke raportuar për CNN si një nga gazetarët e paktë perëndimorë që kishin mbetur atje. Megjithatë, ai u përfshi në polemika dhe më vonë u largua nga detyra, teksa tensionet u shtuan.
Raportimet mediatike përmendnin mungesën e tij nga Beogradi në prill të vitit 1999, përpara se të shkarkohej përfundimisht nga CNN.