Vdes ish-punonjësi i Doganës, institucioni: Shërbeu me përkushtim, dha kontribut të jashtëzakonshëm
Lajme
Ish-punonjësi i Doganës së Kosovës, Haxhi Blakaj ka vdekur, njoftoi institucioni, duke u shprehur ngushëllime familjarëve, kolegëve, miqve e bashkëpunëtorë të tij.
“Me pikëllim të thellë, Dogana e Kosovës njofton vdekjen e ish-kolegut tonë, z.Haxhi Blakaj. I ndjeri ishte ndër zyrtarët më të vjetër në Doganë e Kosovës, duke shërbyer me përkushtim dhe duke dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin dhe forcimin e institucionit të Doganës së Kosovës, në periudha të rëndësishme për vendin”, thuhet në njoftimin e Doganës.
“Kontributi i tij ishte i veçantë edhe në organizimin sindikal, si bashkëthemelues dhe kryetari i parë i Sindikatës së Doganës në vitin 2007, duke punuar vazhdimisht për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Me ndarjen e tij nga jeta, humbëm një profesionist të rrallë dhe një njeri me vlera të mëdha”.