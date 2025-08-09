Vdes i riu nga Deçani, ishte aksidentuar ditë më parë

09/08/2025 17:40

Ka vdekur sot i riu Art Dervishaj nga Kotradiqi i Deçanit, i cili u aksidentua ditë më parë.

Për shkak të plagëve të marra, i riu u shtrua në spital për trajtim. Megjithatë ai nuk mundi t’iu mbijetojë lëndimeve dhe ka ndërruar jetë sot.

Mediat lokale e kanë konfirmuar lajmin e hidhur të humbjes së tij.

Detajet mbi ceremoninë mortore ende nuk janë bërë të ditura.

August 9, 2025

