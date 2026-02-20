Vdes gruaja që u plagos me armë zjarri në Istog
Lajme
Një ngjarje e rëndë tronditi sonte Istogun, ku një grua në moshë të re u plagos me armë zjarri.
Viktima u dërgua për tretman mjekësor në Spitalin e Pejës, ku edhe iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjike.
Sipas indeksonline viktima nuk iu ka bërë ballë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë.
Plagosja e dyshimtë e 25-vjeçares po hetohet nga njësitet relevante të policisë.