Vdes gruaja që u plagos me armë zjarri në Istog

Një ngjarje e rëndë tronditi sonte Istogun, ku një grua në moshë të re u plagos me armë zjarri. Viktima u dërgua për tretman mjekësor në Spitalin e Pejës, ku edhe iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjike. Sipas indeksonline viktima nuk iu ka bërë ballë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë. Plagosja e dyshimtë e 25-vjeçares…

Lajme

20/02/2026 20:10

Një ngjarje e rëndë tronditi sonte Istogun, ku një grua në moshë të re u plagos me armë zjarri.

Viktima u dërgua për tretman mjekësor në Spitalin e Pejës, ku edhe iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjike.

Sipas indeksonline viktima nuk iu ka bërë ballë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë.

Plagosja e dyshimtë e 25-vjeçares po hetohet nga njësitet relevante të policisë.

Artikuj të ngjashëm

February 20, 2026

Ndërpritet përkohësisht qarkullimi me trenin Pejë-Prishtinë

February 20, 2026

Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga Istogu që u...

February 20, 2026

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të Tregtisë, paralajmëron hetime...

February 20, 2026

Dy të lënduar nga aksidenti në Fushë Kosovë

February 20, 2026

NASA synon të nisë një ekuipazh rreth Hënës

February 20, 2026

Raportohet se gazetari i DW është arrestuar në Turqi, dyshohet për...

Lajme të fundit

Ndërpritet përkohësisht qarkullimi me trenin Pejë-Prishtinë

Neymar jep lajmin e hidhur, pensionimi do të ndodh së shpejti

Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga...

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të...